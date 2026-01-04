MENÜ
Durch die Hitze des Brandes schmolzen die zwei Mülltonnen.
Annaberg
Nächtlicher Einsatz: Mülltonnen in Annaberg-Buchholz in Brand gesetzt
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Wegen zwei brennender Mülltonnen mussten die Feuerwehr Annaberg-Buchholz und die Polizei ausrücken. Die Ermittlungen laufen.

In der Nacht zum Sonntag hat es in Annaberg-Buchholz auf der Paulus-Jenisius-Straße einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz gegeben. Gegen 4.30 Uhr in der Früh rückten die Einsatzkräfte an. Der Grund: Unbekannte hatten an der Paulus-Jenisius-Straße eine schwarze sowie eine gelbe Abfalltonne in Brand gesetzt. Die Flammen richteten laut...
