Nächtlicher Einsatz: Mülltonnen in Annaberg-Buchholz in Brand gesetzt

Annaberg
Wegen zwei brennender Mülltonnen mussten die Feuerwehr Annaberg-Buchholz und die Polizei ausrücken. Die Ermittlungen laufen.
In der Nacht zum Sonntag hat es in Annaberg-Buchholz auf der Paulus-Jenisius-Straße einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz gegeben. Gegen 4.30 Uhr in der Früh rückten die Einsatzkräfte an. Der Grund: Unbekannte hatten an der Paulus-Jenisius-Straße eine schwarze sowie eine gelbe Abfalltonne in Brand gesetzt. Die Flammen richteten laut...
