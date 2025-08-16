Nächtlicher Unfall mit Rasentraktor im Erzgebirge: Fahrer schwer verletzt

Ein nächtliches Abenteuer auf dem Rasentraktor nahm ein jähes Ende: Auf einer Dorfstraße krachte er gegen ein Buswartehäuschen.

Auf der Talstraße in Schlettau hat sich in der Nacht zu Samstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der 70-jährige Fahrer eines Rasentraktors Stanley Black und Decker war gegen 23 Uhr auf der abschüssigen Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes verlor er die Kontrolle und der Mäher kollidierte mit einem...