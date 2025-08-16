Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Was auch immer der Fahrer in der Nacht im Sinn hatte - die Fahrt endete abrupt.
Was auch immer der Fahrer in der Nacht im Sinn hatte - die Fahrt endete abrupt. Bild: André März
Was auch immer der Fahrer in der Nacht im Sinn hatte - die Fahrt endete abrupt.
Was auch immer der Fahrer in der Nacht im Sinn hatte - die Fahrt endete abrupt. Bild: André März
Annaberg
Nächtlicher Unfall mit Rasentraktor im Erzgebirge: Fahrer schwer verletzt
Von André März
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein nächtliches Abenteuer auf dem Rasentraktor nahm ein jähes Ende: Auf einer Dorfstraße krachte er gegen ein Buswartehäuschen.

Auf der Talstraße in Schlettau hat sich in der Nacht zu Samstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der 70-jährige Fahrer eines Rasentraktors Stanley Black und Decker war gegen 23 Uhr auf der abschüssigen Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes verlor er die Kontrolle und der Mäher kollidierte mit einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
18.08.2025
4 min.
„Es muss eben erst etwas Schlimmes passieren“ – Mutter im Erzgebirge sorgt sich wegen Straßenverkehr um Kinder
Besonders für Grundschüler kann das Überqueren von Straßen zum Problem werden. Deshalb fordert eine Mutter aus Dörfel ein Tempolimit im Ort.
Warum geht es in Scheibenberg, in Dörfel dagegen nicht? Gerade wegen des Schuljahresbeginns treibt diese Frage eine Frau aus dem Schlettauer Ortsteil um, die für ein Tempolimit kämpft. Wie die Chancen dafür stehen.
Kjell Riedel
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
17.07.2025
2 min.
Unfall auf Bundesstraße im Erzgebirge: Mopedfahrer schwer verletzt
Auf der B 101 hat es am Mittwochabend einen Unfall gegeben. Nicht der erste an diesem Tag.
Zwischen Schlettau und Annaberg-Buchholz hat es am Mittwochabend einen schweren Unfall gegeben. Nicht der erste dort an diesem Tag.
Heike Mann
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
Mehr Artikel