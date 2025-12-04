Neu im Erzgebirge: Erste Poststation der neuen Generation geht in Annaberg-Buchholz online

Weihnachtspost versenden, Pakete verschicken, Briefmarken holen – an der Poststation 701 ist das alles möglich. Fast ganz ohne Personal. Werden Postfilialen deshalb bald Geschichte sein?

Die Waldzwerge in Buchholz bekommen in diesen Tagen Post – unerwartete Post. Ein echtes Überraschungspaket für die Mädchen und Jungen in der städtischen Kindertagesstätte, in dem sich unter anderem ein kleines Insektenhotel befindet. Absender des Paketes ist aber nicht der Weihnachtsmann, sondern die Deutsche Post AG. Die hat am Donnerstag...