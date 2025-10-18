Neu im Erzgebirge: Wieso ein bekannter DJ für das Suppenmuseum spricht

Annaberg
Das deutschlandweit einzige Suppenmuseum in Neudorf können Besucherinnen und Besucher neuerdings ganz individuell erkunden. Eine große Aktie daran hat auch ein bekannter DJ aus dem Erzgebirge.
Mit ihrem eigenen Smart- oder I-Phone können Besucherinnen und Besucher neuerdings das deutschlandweit einzige Suppenmuseum in Neudorf ganz individuell erkunden. Möglich macht das ein eigens dafür entwickelter QR-Code. Wenn die Gäste diesen einscannen, wird ein Guide aktiviert, der alle wissenswerten Daten und Informationen zum Museum an den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.