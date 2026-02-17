MENÜ
Trotz des Umbaus der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz ist eine Sonderausstellung zu sehen.
Ausgestellt werden Sammlungsstücke aus dem Depot Pohl-Ströher, ergänzt durch Exponate der Manufaktur der Träume und private Leihgaben von Erika Pohl-Ströher.
Zu sehen sind unter anderem Weihnachtsberge, Geduldsflaschen, alte Pyramiden und mechanische Spielzeuge.
Trotz des Umbaus der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz ist eine Sonderausstellung zu sehen.
Ausgestellt werden Sammlungsstücke aus dem Depot Pohl-Ströher, ergänzt durch Exponate der Manufaktur der Träume und private Leihgaben von Erika Pohl-Ströher.
Zu sehen sind unter anderem Weihnachtsberge, Geduldsflaschen, alte Pyramiden und mechanische Spielzeuge.
Annaberg
Neue Ausstellung im Erzgebirge: Einzigartige Schätze erstmals zugänglich
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Umbauten der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz laufen, dennoch öffnet die Schau „Schätze aus der Sammlung Pohl-Ströher“ ihre Pforten – mit einzigartigen Exponaten und seltenen Leihgaben.

Trotz des Umbaus der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz ist ab Samstag, 21. Februar, die neue Sonderausstellung „Schätze aus der Sammlung Pohl-Ströher“ zu sehen – allerdings mit Einschränkungen.
