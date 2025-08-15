Neue Langzeitbaustelle im Erzgebirge: Annaberg-Buchholzer Innenstadtring wird in weiterem Bereich gesperrt

Annaberg
Am Montag beginnt ein komplexer Ausbau der Bahnhofstraße in Annaberg. Das hat auch mit der Anbindung eines künftigen Edeka-Markts zu tun. Was geplant ist.
Auf eine neue Langzeitbaustelle müssen sich Autofahrer in Annaberg-Buchholz einstellen. Ab Montag wir die Bahnhofstraße als Teil des Innenstadtrings gesperrt. Damit beginnt ein umfassender Ausbau, der 2026 fortgesetzt werden soll.
