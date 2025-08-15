Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Neue Langzeitbaustelle im Erzgebirge: Annaberg-Buchholzer Innenstadtring wird in weiterem Bereich gesperrt

Wo zuletzt noch Autos fahren konnten, wird die Bahnhofstraße ab Montag gesperrt.
Wo zuletzt noch Autos fahren konnten, wird die Bahnhofstraße ab Montag gesperrt.
Annaberg
Neue Langzeitbaustelle im Erzgebirge: Annaberg-Buchholzer Innenstadtring wird in weiterem Bereich gesperrt
Redakteur
Von Annett Honscha
Am Montag beginnt ein komplexer Ausbau der Bahnhofstraße in Annaberg. Das hat auch mit der Anbindung eines künftigen Edeka-Markts zu tun. Was geplant ist.

Auf eine neue Langzeitbaustelle müssen sich Autofahrer in Annaberg-Buchholz einstellen. Ab Montag wir die Bahnhofstraße als Teil des Innenstadtrings gesperrt. Damit beginnt ein umfassender Ausbau, der 2026 fortgesetzt werden soll.
