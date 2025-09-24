Neue Spielplätze am Fichtelberg – Zwischen Abenteuer und Bergbaugeschichte

Mehr Abwechslung das ganz Jahr über – das soll in Oberwiesenthal sowohl Einheimischen als auch Gästen geboten werden. Für Kinder tut sich da gerade einiges.

Kinder, die in Oberwiesenthal Urlaub machen, und der einheimische Nachwuchs dürfen sich auf zwei neue Spielplätze freuen. Eine Anlage heißt „Abenteuerwiese" und ist eine von 18 Erlebnisstationen des Fichtelchenpfads. Dieser Themen- und Erlebniswanderweg wird seit Juni erneuert und ausgebaut und soll laut Bürgermeister Jens Benedict...