Neuer Aldi-Markt im Erzgebirge erneut umstrittenes Thema im Stadtrat

Der Discounter plant einen Neubau in Annaberg-Buchholz, was bittere Konsequenzen für mehrere kleine Firmen hätte. Nicht das einzige wichtige Thema in der Stadtratssitzung.

Es klingt nach trockenem Stoff. Doch hinter der Beschlussvorlage zu einem Bebauungsplan birgt sich ein umstrittenes Thema in der Kreisstadt. Der Stadtrat von Annaberg-Buchholz befasst sich am Donnerstagabend in seiner nächsten öffentlichen Sitzung erneut mit den Plänen von Aldi. Der Discounter will an der B 95 zwischen Kätplatz und der...