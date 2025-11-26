Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine der zwei Aldi-Filialen in der Kreisstadt befindet sich am Erzgebirgscenter. Der Discounter will diesen Standort aufgeben und an anderer Stelle neu bauen.
Eine der zwei Aldi-Filialen in der Kreisstadt befindet sich am Erzgebirgscenter. Der Discounter will diesen Standort aufgeben und an anderer Stelle neu bauen. Bild: Ronny Küttner
Eine der zwei Aldi-Filialen in der Kreisstadt befindet sich am Erzgebirgscenter. Der Discounter will diesen Standort aufgeben und an anderer Stelle neu bauen.
Eine der zwei Aldi-Filialen in der Kreisstadt befindet sich am Erzgebirgscenter. Der Discounter will diesen Standort aufgeben und an anderer Stelle neu bauen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Neuer Aldi-Markt im Erzgebirge erneut umstrittenes Thema im Stadtrat
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Discounter plant einen Neubau in Annaberg-Buchholz, was bittere Konsequenzen für mehrere kleine Firmen hätte. Nicht das einzige wichtige Thema in der Stadtratssitzung.

Es klingt nach trockenem Stoff. Doch hinter der Beschlussvorlage zu einem Bebauungsplan birgt sich ein umstrittenes Thema in der Kreisstadt. Der Stadtrat von Annaberg-Buchholz befasst sich am Donnerstagabend in seiner nächsten öffentlichen Sitzung erneut mit den Plänen von Aldi. Der Discounter will an der B 95 zwischen Kätplatz und der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:36 Uhr
2 min.
FDP-Landeschef Meyer soll Spitzenkandidat werden vom 26.11.2025
 1 Bilder
FDP-Landeschef Christoph Meyer soll die Partei zurück ins Abgeordnetenhaus führen. (Archivbild)
Christoph Meyer will die Berliner FDP nach dem Wahl-Desaster 2023 zurück ins Landesparlament bringen. Der Politiker kennt das Abgeordnetenhaus bereits.
08:38 Uhr
1 min.
Junge Kegler aus dem Erzgebirge bleiben beim Tabellenführer chancenlos
Die Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge blieben zuletzt unter ihren Möglichkeiten.
Die U 19 des SV Saxonia Bernsbach verlor in der Verbandsliga bei Fortuna Leipzig. Nur die U 14 der SG Grünhain/Lößnitz durfte jubeln.
Stefan Werth
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
27.10.2025
3 min.
Großprojekt im Erzgebirge: Discounter plant Supermarktneubau
So könnte der neue Lidl-Markt in Annaberg-Buchholz aussehen. Vertreter des Unternehmens haben im Stadtrat die Pläne vorgestellt.
Seit fast 30 Jahren betreibt Lidl eine Filiale in Annaberg-Buchholz. Nach einem Standortwechsel zur Jahrtausendwende soll nun die nächste große Veränderung folgen. Was das Unternehmen vorhat.
Patrick Herrl
05.11.2025
4 min.
Brennpunkt Plattenbaugebiete: Stadt im Erzgebirge plant Wandel mit 15 Millionen Euro
Der Barbara-Uthmann-Ring in Annaberg aus der Vogelperspektive. Die Pläne sehen unter anderem vor, dass Neubaublöcke zurückgebaut und andere modernisiert werden.
Die Stadt Annaberg-Buchholz hat ein Konzept entwickelt, wie der Barbara-Uthmann-Ring und das Adam-Ries-Gebiet attraktiver gestaltet werden sollen. Ein Großprojekt, dass sich bis 2040 ziehen soll. Die endgültige Entscheidung steht jedoch noch aus.
Patrick Herrl
Mehr Artikel