Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bis zur Eröffnung des Fichtelchenpfads muss das Fichtelchen noch etwas gedulden.
Bis zur Eröffnung des Fichtelchenpfads muss das Fichtelchen noch etwas gedulden. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Bis zur Eröffnung des Fichtelchenpfads muss das Fichtelchen noch etwas gedulden.
Bis zur Eröffnung des Fichtelchenpfads muss das Fichtelchen noch etwas gedulden. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Neuer Erlebnisweg am Fichtelberg: Wetter macht Stadt Strich durch die Rechnung
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die offizielle Eröffnung des Fichtelchenpfads ist verschoben worden. Warum das für Urlauber und Einheimische aber gar nicht so schlimm ist.

Mit dem neu gestalteten und erweiterten Fichtelchenpfad sollte diesen Freitag eigentlich die nächste Ganzjahresattraktion am Fichtelberg eröffnet werden. Nun allerdings hat Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict (Bürgerbündnis Wiesenthal – Einz) darüber informiert, dass der Themen- und Erlebniswanderweg mit seinen 18 Stationen erst im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
24.09.2025
2 min.
Neue Spielplätze am Fichtelberg – Zwischen Abenteuer und Bergbaugeschichte
Unterhalb der Schanzen entsteht in Oberwiesenthal gerade die Spielanlage „Glück auf“.
Mehr Abwechslung das ganz Jahr über – das soll in Oberwiesenthal sowohl Einheimischen als auch Gästen geboten werden. Für Kinder tut sich da gerade einiges.
Kjell Riedel
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
07.07.2025
3 min.
Neuheiten am Fichtelberg: Was sich vor dem Winter noch tut
Neben dem Skaterpark an der Vierenstraße (M.) soll die „Abenteuerwiese“ entstehen.
Mit der Erneuerung und dem Ausbau des Fichtelchenpfads ist in Oberwiesenthal das nächste Projekt für den Ganzjahrestourismus in Angriff genommen worden. Dabei bleibt es aber nicht.
Kjell Riedel
Mehr Artikel