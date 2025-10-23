Neuer Erlebnisweg am Fichtelberg: Wetter macht Stadt Strich durch die Rechnung

Annaberg
Die offizielle Eröffnung des Fichtelchenpfads ist verschoben worden. Warum das für Urlauber und Einheimische aber gar nicht so schlimm ist.
Mit dem neu gestalteten und erweiterten Fichtelchenpfad sollte diesen Freitag eigentlich die nächste Ganzjahresattraktion am Fichtelberg eröffnet werden. Nun allerdings hat Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict (Bürgerbündnis Wiesenthal – Einz) darüber informiert, dass der Themen- und Erlebniswanderweg mit seinen 18 Stationen erst im...
