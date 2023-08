Neuer Höhepunkt im Erzgebirge: Friedensfahrt macht Station in Annaberg-Buchholz

Da werden Erinnerungen wach. Erinnerungen an das einst bedeutendste Amateurradrennen in Osteuropa, das auch die Menschen in der DDR begeisterte. Etwas von dieser Begeisterung könnte nun ins Erzgebirge zurückkehren. Denn der Nachfolger der legendären Internationalen Friedensfahrt macht am 10. September erstmals wieder Station in...