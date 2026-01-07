Neuer Sessellift am Fichtelberg? Chef des Skigebiets verrät, wann er in Betrieb gehen soll

Der Bau der Sechserbahn an der Himmelsleiter hat begonnen. Dieses Jahr wird das Fichtelberghaus renoviert und bekommt einen Spa-Bereich. Ab Freitag ist Liftbetrieb am Haupthang.

Der Winter ist da, die Skifahrer kommen – und die Technik am Fichtelberg ist marode. Doch nach langem Stillstand bewegt sich nun endlich was beim Wintersport in Oberwiesenthal. Im vergangenen Jahr verkaufte die Stadt ihre Liftanlagen an die Familie des Schönecker Softwaremillionärs Rainer Gläß. Dessen Sohn Constantin Gläß führt in der...