MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Neuer Sessellift am Fichtelberg? Chef des Skigebiets verrät, wann er in Betrieb gehen soll

Constantin Gläß am 6. Januar 2026 bei Kaiserwetter auf dem Fichtelberg.
Constantin Gläß am 6. Januar 2026 bei Kaiserwetter auf dem Fichtelberg. Bild: Oliver Hach
Skifahrer im Januar 2026 am Fichtelberg.
Skifahrer im Januar 2026 am Fichtelberg. Bild: Oliver Hach
Die Zimmer im Fichtelberghaus werden 2026 renoviert. Das Gipfelhotel bekommt auch einen neuen Spa-Bereich.
Die Zimmer im Fichtelberghaus werden 2026 renoviert. Das Gipfelhotel bekommt auch einen neuen Spa-Bereich. Bild: Oliver Hach
Constantin Gläß am 6. Januar 2026 bei Kaiserwetter auf dem Fichtelberg.
Constantin Gläß am 6. Januar 2026 bei Kaiserwetter auf dem Fichtelberg. Bild: Oliver Hach
Skifahrer im Januar 2026 am Fichtelberg.
Skifahrer im Januar 2026 am Fichtelberg. Bild: Oliver Hach
Die Zimmer im Fichtelberghaus werden 2026 renoviert. Das Gipfelhotel bekommt auch einen neuen Spa-Bereich.
Die Zimmer im Fichtelberghaus werden 2026 renoviert. Das Gipfelhotel bekommt auch einen neuen Spa-Bereich. Bild: Oliver Hach
Annaberg
Neuer Sessellift am Fichtelberg? Chef des Skigebiets verrät, wann er in Betrieb gehen soll
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Bau der Sechserbahn an der Himmelsleiter hat begonnen. Dieses Jahr wird das Fichtelberghaus renoviert und bekommt einen Spa-Bereich. Ab Freitag ist Liftbetrieb am Haupthang.

Der Winter ist da, die Skifahrer kommen – und die Technik am Fichtelberg ist marode. Doch nach langem Stillstand bewegt sich nun endlich was beim Wintersport in Oberwiesenthal. Im vergangenen Jahr verkaufte die Stadt ihre Liftanlagen an die Familie des Schönecker Softwaremillionärs Rainer Gläß. Dessen Sohn Constantin Gläß führt in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.12.2025
3 min.
Trotz Schneemangels: Fichtelberg bekommt neuen Sessellift
Der veraltete Schlepplift "Himmelsleiter" am Fichtelberg wird durch einen modernen Sessellift ersetzt (Archivbild)
Der Schnee lässt am Fichtelberg auf sich warten, vor Ort wird trotzdem in die Zukunft des Skigebiets investiert. Doch bis zur ersten Fahrt mit dem neuen Sessellift müssen sich Skifahrer gedulden.
11:35 Uhr
1 min.
Saisonstart im Skigebiet am Fichtelberg - wann es los geht
An der Himmelsleiter am Fichtelberg startet die Skisaison.
Während am benachbarten Keilberg in Tschechien bereits seit einigen Tagen Pisten geöffnet sind, war in Oberwiesenthal bisher dafür noch zu wenig Schnee. Nun gibt es aus dem Kurort gute Nachrichten für Alpin-Skifahrer.
Kjell Riedel
07.01.2026
4 min.
„Wir mussten mit prall gefüllter Blase nach Hause fahren“: Toiletten-Problem bei Eishockey-Sachsenderby in Crimmitschau hat ein Nachspiel
Das Kunsteisstadion im Sahnpark war am 28. Dezember 2025 ausverkauft.
Im Bereich des Gäste-Fanblocks im Kunsteisstadion im Sahnpark gibt es keine Sanitäranlagen. Etliche Besucher verrichteten ihre Notdurft hinter Bäumen. Wie DEL 2, Stadtverwaltung und Eispiraten auf die Kritik reagieren.
Holger Frenzel
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
08.01.2026
3 min.
Trotz Schnee zum Schluss: Warum der Dezember im mittleren Erzgebirge fast rekordverdächtig ausfällt
Ein fast rekordverdächtiger Dezember ist zu Ende gegangen.
Ein Wechselspiel der Winde prägte das Wetter im letzten Monat des vergangenen Jahres. Südwestwinde brachten milde Luft, doch der Böhmische Wind kehrte zurück.
Dirk Christoph
08.01.2026
2 min.
Mehr als 30.000 Ausreisen mit Grenzübertrittsbescheinigung
Nur ein Teil der Ausreisen von Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel wird mit staatlichen Mitteln gefördert. (Symbolbild)
Die Bundesregierung meldet stabile Zahlen bei freiwilligen Ausreisen. Aus Sicht der Linken ist das ein Grund mehr, nicht ständig über Abschiebungen zu sprechen.
Mehr Artikel