Neues Angebot am Fichtelberg: Erzgebirger schulen „Lehrlinge“ zu Bratwurst-Experten

Das passt zum Start der bevorstehenden Grillsaison. Im Hofladen an der Naturbaude „Eschenhof“ werden ab sofort Bratwurst-Seminare angeboten. Zur Premiere kamen ganz besonders neugierige Gäste.

Der Winter neigt sich allmählich dem Ende entgegen – auch im Erzgebirge. Selbst in Oberwiesenthal liegt abseits der künstlich beschneiten Skipisten fast kein Schnee mehr. Der Frühling steht in den Startlöchern. Und mit ihm die nächste Grillsaison. Bald zischt, duftet und qualmt es abends wieder öfter in den Gärten. Der Zeitpunkt also...