Sorina (6) und Marlene (4) beim ersten Abschlag, assistiert von Oberbürgermeister Rolf Schmidt.
Sorina (6) und Marlene (4) beim ersten Abschlag, assistiert von Oberbürgermeister Rolf Schmidt. Bild: Küttner
Annaberg
Neues Familienabenteuer im Erzgebirge zwischen Kät und Weihnachtspyramide
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwölf Bahnen hat die neue Adventuregolf-Anlage in Frohnau. Thematisch allesamt echt erzgebirgisch gestaltet. Aber was haben Arthur Schramm und seine Sprüche damit zu tun?

„Im Wald, da steht ein Ofenrohr, nun stellt euch mal die Hitze vor.“ Einer der unzähligen Sprüche von Arthur Schramm. Dem Annaberger Original, das auch „’s klaane Getu“ genannt wurde, was im Erzgebirgischen für einen kleinen Wichtigtuer steht. Dem Dichter und Erfinder ist eine der zwölf Bahnen gewidmet, die zur neuen...
