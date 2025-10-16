Neues Feuerwehrdepot im Erzgebirge: Termin für Eröffnung steht fest

Für rund 4,5 Millionen Euro entsteht in Thum ein modernes Zentraldepot für drei Ortsteilwehren. Wie es um das Großprojekt steht.

Die Arbeiten an Thums derzeit teuerstem und langwierigstem kommunalen Projekt kommen gut voran. Längst ist das neue zentrale Feuerwehrgerätehaus an der Herolder Straße als solches gut zu erkennen. Obwohl der Bau noch nicht abgeschlossen ist, steht ein wichtiger Termin nun fest.