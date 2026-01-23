MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Neues Schmuckstück im Erzgebirge weist Weg zu Basaltnischeln und Tischkastenscheißern

Roland Erdmann und Uwe Furkert beim Aufstellen des Wegweisers in Neudorf.
Roland Erdmann und Uwe Furkert beim Aufstellen des Wegweisers in Neudorf. Bild: Silvana Escher/Genusswandern
Der neue Wegweiser steht direkt vor dem Neudorfer Suppenmuseum und soll auch ein beliebter Foto- und Wanderstopp werden.
Der neue Wegweiser steht direkt vor dem Neudorfer Suppenmuseum und soll auch ein beliebter Foto- und Wanderstopp werden. Bild: Silvana Escher/Genusswandern
Der Wegweiser wartet mit ganz speziellen Bezeichnungen für die Bewohner umliegender Orte auf.
Der Wegweiser wartet mit ganz speziellen Bezeichnungen für die Bewohner umliegender Orte auf. Bild: Silvana Escher/Genusswandern
Freuen sich über den neuen Wegweiser: Roland Erdmann, Silvana Escher, Stefan Süß und Uwe Furkert (v. l.).
Freuen sich über den neuen Wegweiser: Roland Erdmann, Silvana Escher, Stefan Süß und Uwe Furkert (v. l.). Bild: Silvana Escher/Genusswandern
Roland Erdmann und Uwe Furkert beim Aufstellen des Wegweisers in Neudorf.
Roland Erdmann und Uwe Furkert beim Aufstellen des Wegweisers in Neudorf. Bild: Silvana Escher/Genusswandern
Der neue Wegweiser steht direkt vor dem Neudorfer Suppenmuseum und soll auch ein beliebter Foto- und Wanderstopp werden.
Der neue Wegweiser steht direkt vor dem Neudorfer Suppenmuseum und soll auch ein beliebter Foto- und Wanderstopp werden. Bild: Silvana Escher/Genusswandern
Der Wegweiser wartet mit ganz speziellen Bezeichnungen für die Bewohner umliegender Orte auf.
Der Wegweiser wartet mit ganz speziellen Bezeichnungen für die Bewohner umliegender Orte auf. Bild: Silvana Escher/Genusswandern
Freuen sich über den neuen Wegweiser: Roland Erdmann, Silvana Escher, Stefan Süß und Uwe Furkert (v. l.).
Freuen sich über den neuen Wegweiser: Roland Erdmann, Silvana Escher, Stefan Süß und Uwe Furkert (v. l.). Bild: Silvana Escher/Genusswandern
Annaberg
Neues Schmuckstück im Erzgebirge weist Weg zu Basaltnischeln und Tischkastenscheißern
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Suppenmuseum in Neudorf ist ein Wegweiser errichtet worden. Der bedient sich einer besonderen Tradition.

Vor allem Touristen, aber auch der eine oder andere Erzgebirger wird sich wundern, wenn er den neuen Wegweiser vorm Neudorfer Suppenmuseum sieht. Auf dem stehen neben Orts- und Entfernungsangaben ziemlich seltsame Bezeichnungen. Von Mondputzern, Basaltnischeln, Sandhusn und Hoderlumpen ist da unter anderem zu lesen. Und gar von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:30 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Liftbetrieb in beliebtem Wintersportort vorerst eingestellt
Der Hang am Neudorfer Paulusberg liegt an der Strecke der Fichtelbergbahn.
Der Regen war für den Skihang am Neudorfer Paulusberg zu viel. Warum der örtliche Skiverein dennoch Hoffnung macht.
Annett Honscha
12:00 Uhr
4 min.
Chemniter Jazz-Entdeckung Jan K. Weiss: Zu fröhlich für den Blues
Jan K. Weiss im Proberaum: Hochkonzentriert und dennoch mit frappierender Leichtigkeit arbeitet der Musiker an seinen Songs.
Der Chemnitzer Gitarrist und Sänger legt sein erstes Soloalbum vor - ein überzeugendes Debüt nach vielen Jahren auf der Bühne.
Matthias Zwarg
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
13:00 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Liftbetrieb in beliebtem Wintersportort startet wieder
Der Lift am Paulusberg in Neudorf, hier ein Archivbild, ist ab Freitag wieder in Betrieb.
Dank Dauerfrost und einer Beschneiungsanlage ist der Skilift in Neudorf ab Freitag wieder in Betrieb. Am Wochenende gibt es auch zweimal Nachtski.
Annett Honscha
12:00 Uhr
4 min.
Projekte und Jubiläen an der Oberschule Niederwiesa: Ein Haus mit besonderer Atmosphäre
Schulleiterin Katrin Fischer an der Organisationstafel in ihrem Büro.
Die Schule ist seit Jahren gefragt - auch über die Ortsgrenzen hinaus. Welche Faktoren laut Schulleiterin Katrin Fischer für den guten Ruf verantwortlich sind und worauf sie sich derzeit vorbereitet.
Steffi Hofmann
Mehr Artikel