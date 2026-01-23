Neues Schmuckstück im Erzgebirge weist Weg zu Basaltnischeln und Tischkastenscheißern

Vor dem Suppenmuseum in Neudorf ist ein Wegweiser errichtet worden. Der bedient sich einer besonderen Tradition.

Vor allem Touristen, aber auch der eine oder andere Erzgebirger wird sich wundern, wenn er den neuen Wegweiser vorm Neudorfer Suppenmuseum sieht. Auf dem stehen neben Orts- und Entfernungsangaben ziemlich seltsame Bezeichnungen. Von Mondputzern, Basaltnischeln, Sandhusn und Hoderlumpen ist da unter anderem zu lesen. Und gar von...