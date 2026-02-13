MENÜ
Es gab bereits eine Infoveranstaltung zum neuen Windfeld Jöhstadt. Nun soll eine weitere in größerem Rahmen folgen. Anschließend beginnt eine Bürgerbefragung.
Es gab bereits eine Infoveranstaltung zum neuen Windfeld Jöhstadt. Nun soll eine weitere in größerem Rahmen folgen. Anschließend beginnt eine Bürgerbefragung. Bild: Kjell Riedel
So sah der Windpark Jöhstadt im Jahr 2008 aus. Heute stehen dort nur noch zwei Anlagen.
So sah der Windpark Jöhstadt im Jahr 2008 aus. Heute stehen dort nur noch zwei Anlagen. Bild: Brigitte Streek/Archiv
Kathleen Schaarschmidt und Thomas Hachmann teilen sich die Geschäftsführung der Bergwind Neue Energie GmbH. Das Unternehmen wird zur Bürgerversammlung das Windkraftprojekt erneut vorstellen.
Kathleen Schaarschmidt und Thomas Hachmann teilen sich die Geschäftsführung der Bergwind Neue Energie GmbH. Das Unternehmen wird zur Bürgerversammlung das Windkraftprojekt erneut vorstellen. Bild: Kjell Riedel/Archiv
Annaberg
Neues Windkraftprojekt im Erzgebirge: Nun sind die Bürger am Zug
Redakteur
Von Kjell Riedel
Eine Firma mit Sitz in Jöhstadt will neue Windräder errichten. Dabei soll der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand zur Wohnbebauung unterschritten werden. Wie es mit dem Vorhaben jetzt weitergeht.

Neben dem nach wie vor drohenden Aus für die Kindertagesstätte „Bergstadtknirpse“ gibt es in Jöhstadt ein weiteres heiß diskutiertes Thema: die Pläne zur Wiederauferstehung des Windparks unmittelbar am Stadtrand. Nun wurden dazu weitere Schritte festgelegt.
