Neuzeitlicher Tante-Emma-Laden im Erzgebirge: Wo lokale Tradition auf digitale Innovation trifft

Ein neues Geschäft in Neudorf sorgt für Gesprächsstoff. Ein leeres Schaufenster wird zur Bühne für Tradition und Moderne. Welche Rolle spielt der „Katznhans“?

In Neudorf hat ein neues Geschäft eröffnet. Im „Helden‘Erz“ finden Interessierte an der Kreuzung Crottendorfer Straße/Karlsbader Straße einen Laden, „der Tradition und Moderne verbindet“. So beschreibt es jedenfalls Inhaberin Stefanie Suchánek. Wenn der Besucher die Tür öffnet, erinnert nichts mehr an die ehemalige Fleischerei...