  • Notunterkunft im Erzgebirge: Plätze für neue Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine reichen nicht mehr aus

Der Krieg in der Ukraine treibt die Menschen in die Flucht. Es muss gehandelt werden.
Bild: Sergei Grits/dpa
Der Krieg in der Ukraine treibt die Menschen in die Flucht. Es muss gehandelt werden.
Bild: Sergei Grits/dpa
Annaberg
Notunterkunft im Erzgebirge: Plätze für neue Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine reichen nicht mehr aus
Redakteur
Von Katrin Kablau
Dreieinhalb Jahre nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine steigt nicht nur in Sachsen die Anzahl Schutzsuchender. Kommt die Notunterkunftslösung im Erzgebirgskreis deshalb an ihre Grenzen?

Flucht aus dem Krieg. Aus der Ukraine sind im September so viele Schutzsuchende wie zuletzt im August 2022 nach Sachsen gekommen. Die Anzahl junger Ukrainer in Deutschland habe sich demnach jüngst verzehnfacht, berichten Medien wie die „Welt“. Hauptgrund: gelockerte Ausreiseregelungen für junge Männer. Macht sich diese Entwicklung auch im...
