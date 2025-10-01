Oktoberfest-Stimmung im Erzgebirge: Was Besucher der „Königswalder Wiesn“ erwartet

Dirndl und Lederhose sind ab Donnerstag in Königswalde gefragt. Dann startet die dortige „Wiesn“. Programm, Preise, Neuerungen: Hier ist ein Überblick.

Der Aufbau läuft: Drei Tage lang wird ab Donnerstag bei der „Königswalder Wiesn“ gefeiert. Die Party nahe dem Sportplatz hat in der Region Annaberg Kult-Status. Dass diesmal schon donnerstags vor dem verlängerten Wochenende gestartet wird, ist neu. Das gilt auch für einen Wiesn-Kanal via Whatsapp, den der Königswalder Jugendclub Wolfsheim...