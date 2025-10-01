Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Oktoberfest-Stimmung im Erzgebirge: Was Besucher der „Königswalder Wiesn" erwartet

Die „Königswalder Wiesn“ beginnt am Donnerstag. Hier ein Bild aus dem Vorjahr.
Die „Königswalder Wiesn“ beginnt am Donnerstag. Hier ein Bild aus dem Vorjahr.
Annaberg
Oktoberfest-Stimmung im Erzgebirge: Was Besucher der „Königswalder Wiesn“ erwartet
Von Annett Honscha
Dirndl und Lederhose sind ab Donnerstag in Königswalde gefragt. Dann startet die dortige „Wiesn“. Programm, Preise, Neuerungen: Hier ist ein Überblick.

Der Aufbau läuft: Drei Tage lang wird ab Donnerstag bei der „Königswalder Wiesn“ gefeiert. Die Party nahe dem Sportplatz hat in der Region Annaberg Kult-Status. Dass diesmal schon donnerstags vor dem verlängerten Wochenende gestartet wird, ist neu. Das gilt auch für einen Wiesn-Kanal via Whatsapp, den der Königswalder Jugendclub Wolfsheim...
