Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Vogtland-Philharmonie gastiert Anfang April erneut in Elterlein.
Die Vogtland-Philharmonie gastiert Anfang April erneut in Elterlein. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Die Vogtland-Philharmonie gastiert Anfang April erneut in Elterlein.
Die Vogtland-Philharmonie gastiert Anfang April erneut in Elterlein. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Orchester kehrt mit besonderer Musikstunde zurück ins Erzgebirge
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Kids meet Classic“ heißt ein beliebtes Format der Vogtland-Philharmonie. Damit gastiert das renommierte Orchester in Elterlein. 2026 ist es so weit.

Ein voller Saal und gebannt der Musik lauschende Kinder: Dem Förderverein Barbara-Uttmann-Haus in Elterlein ist es erneut gelungen, die Vogtland-Philharmonie mit ihrem Format „Kids meet Classic“ ins Erzgebirge zu holen. Am 1. April 2026 gibt es in der „Goldenen Sonne“ die vierte Auflage dieser besonderen Musikstunde. Das renommierte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
15.09.2025
2 min.
„Fußballbude“ im Erzgebirge wird zum Theatersaal
In dem Stück über Barbara Uttmann kommen handgefertigte Figuren zum Einsatz.
Mit dem Stück „Barbara Uttmann – Ein Leben für Erz & Spitze“ feierte ein Elterleiner Verein im Frühjahr einen großen Erfolg. Nun gibt es zwei weitere Aufführungen.
Kjell Riedel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
13:00 Uhr
1 min.
Sammelaktion und Krimilesung im Erzgebirge
Eine Verein aus Elterlein ruft zum Kronkorken-Sammeln für einen guten Zweck auf.
Der Förderverein „Frohe Kinder“ Elterlein will etwas Gutes tun, und alle können dabei mithelfen. Außerdem hat der Verein ein Angebot.
Kjell Riedel
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
Mehr Artikel