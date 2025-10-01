Orchester kehrt mit besonderer Musikstunde zurück ins Erzgebirge

Annaberg
„Kids meet Classic“ heißt ein beliebtes Format der Vogtland-Philharmonie. Damit gastiert das renommierte Orchester in Elterlein. 2026 ist es so weit.
Ein voller Saal und gebannt der Musik lauschende Kinder: Dem Förderverein Barbara-Uttmann-Haus in Elterlein ist es erneut gelungen, die Vogtland-Philharmonie mit ihrem Format „Kids meet Classic“ ins Erzgebirge zu holen. Am 1. April 2026 gibt es in der „Goldenen Sonne“ die vierte Auflage dieser besonderen Musikstunde. Das renommierte...
