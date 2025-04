Osterüberraschung im Erzgebirge: Annaberger Osterbrunnen lockt zur Premiere Hunderte auf den Markt

Es war ein Mammutprojekt, das der Werbering der Stadt in nur einem Jahr gestemmt hat. Mit einer Resonanz, die alle Erwartungen übertroffen hat.

„Nimm ein Ei mehr.“ An diesen Reklamespruch aus DDR-Zeiten wurde so mancher der zahlreichen Gäste am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz in Annaberg-Buchholz erinnert. Allerdings hatten die Annaberger gleich 2000 Eier mehr genommen. Nein, nicht zum Essen, dass hält auch der robusteste Cholesterinspiegel nicht aus. Die 2000 bunt verzierten...