Partnerschaftswochenende im Erzgebirge: Delegationen aus vier Landkreisen reisen an

Annaberg
Vorab findet ein Austauschprogramm für Auszubildende der Kreisbehörde in Ansbach mit ihren Kollegen aus dem Erzgebirge statt. Dazu gehört auch ein Besuch der Kreistagssitzung am 10. Dezember.
Im Erzgebirgskreis steht ein Partnerschaftswochenende bevor. Am Freitag, 12. Dezember, werden Delegationen aus den Partnerlandkreisen Ansbach, Nürnberger Land, Emmendingen und Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim erwartet. Landrat Rico Anton wird die Gäste offiziell in Schneeberg begrüßen. Das teilt das Landratsamt mit.
