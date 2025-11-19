Persönliche Einblicke ins Nachrichtengeschäft: „Tagesschau“-Insider liest vor 50 Gästen in Annaberg

Autor Alexander Teske ist der Einladung der BSW-Kreistagsfraktion gefolgt, im Gründer- und Dienstleistungszentrum las er aus seinem Bestseller.

Sein Buch „Inside Tagesschau: Zwischen Nachrichten und Meinungsmache“ ist ein Spiegel-Bestseller, am Dienstagabend hat Autor Alexander Teske im Gründer- und Dienstleistungszentrum Annaberg-Buchholz daraus gelesen. Mehr als 50 Gäste waren dabei. Teske, seit mehr als 30 Jahren als Journalist tätig, gewährte ganz persönliche Einblicke ins...