  • Perspektiven im Erzgebirge: 30 Unternehmen und Dienstleister bei Karriere-und-Job-Messe

Am 29. Dezember findet die Karriere-und-Job-Messe Erzgebirge in Annaberg-Buchholz statt. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Am 29. Dezember findet die Karriere-und-Job-Messe Erzgebirge in Annaberg-Buchholz statt. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Redakteur
Von Holk Dohle
Die Karriere-und-Job-Messe Erzgebirge öffnet am 29. Dezember im Annaberger Gründerzentrum ihre Türen. Welche Unterstützung bietet die Wirtschaftsförderung Erzgebirge?

Am Montag, 29. Dezember, findet die Karriere-und-Job-Messe Erzgebirge im Gründer- und Dienstleistungszentrum Annaberg statt. 30 Unternehmen und Dienstleister präsentieren von 10 bis 14 Uhr berufliche Perspektiven für Jobsuchende, Studierende und Zuwanderer. Die Messe versteht sich als Plattform für persönliche Gespräche und erste Kontakte...
