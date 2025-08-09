Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Janne hatte beim Pilzsammeln zusammen mit Vater Martin Scherf großen Erfolg am Schießberg in Crottendorf.
Bild: Martin Scherf
Janne hatte beim Pilzsammeln zusammen mit Vater Martin Scherf großen Erfolg am Schießberg in Crottendorf.
Bild: Martin Scherf
Annaberg
Pilzglück im Erzgebirge: Vater und Sohn sammeln erfolgreich im Team
Redakteur
Von Caspar Leder
Auf dem Waldboden in echt, auf Facebook als Foto. Pilze beschäftigen die Erzgebirger. Besonders erfolgreich war ein Crottendorfer mit seinem Sohn. Welche besondere Geschichte führte zu ihrem vollem Korb?

Viele Pilzsammler verraten die Stellen, an denen sie ihre „Schwamme“ finden, wahrscheinlich nie. Fotos von vollen Pilzkörben auf Facebook zu posten, ist hingegen offenbar kein Verstoß gegen die ungeschriebenen Gesetze der Sammler. Momentan übertrifft auf der Plattform ein mit Pilzen gefüllter Korb aus dem Erzgebirge den Nächsten.
