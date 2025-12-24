MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Pizza, Roster, Gans und Salat mit geheimer Zutat: Was bei Promis im Erzgebirge jetzt auf den Tisch kommt

Jedes Jahr wieder interessant: was Heiligabend bei Promis wie DJ Perel, Sänger Samuel Rösch, Fußballer Max Uhlig und Intendant Moritz Gogg auf den Tisch kommt.
Jedes Jahr wieder interessant: was Heiligabend bei Promis wie DJ Perel, Sänger Samuel Rösch, Fußballer Max Uhlig und Intendant Moritz Gogg auf den Tisch kommt. Bild: Weber/Lippmann-Wagner
Annegret Fiedler legte als Perel – hier mit Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann – im Herbst im Erzgebirgsbad auf.
Annegret Fiedler legte als Perel – hier mit Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann – im Herbst im Erzgebirgsbad auf. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Sänger Samuel Rösch freut sich auf eine schöne Weihnachtszeit mit seiner Familie.
Sänger Samuel Rösch freut sich auf eine schöne Weihnachtszeit mit seiner Familie. Bild: Monique Weber
Fürs Kochen ist bei Max Uhlig die Mama zuständig.
Fürs Kochen ist bei Max Uhlig die Mama zuständig. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Einen Salat mit Geheimzutat gibt’s bei Intendant Moritz Gogg.
Einen Salat mit Geheimzutat gibt’s bei Intendant Moritz Gogg. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Jedes Jahr wieder interessant: was Heiligabend bei Promis wie DJ Perel, Sänger Samuel Rösch, Fußballer Max Uhlig und Intendant Moritz Gogg auf den Tisch kommt.
Jedes Jahr wieder interessant: was Heiligabend bei Promis wie DJ Perel, Sänger Samuel Rösch, Fußballer Max Uhlig und Intendant Moritz Gogg auf den Tisch kommt. Bild: Weber/Lippmann-Wagner
Annegret Fiedler legte als Perel – hier mit Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann – im Herbst im Erzgebirgsbad auf.
Annegret Fiedler legte als Perel – hier mit Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann – im Herbst im Erzgebirgsbad auf. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Sänger Samuel Rösch freut sich auf eine schöne Weihnachtszeit mit seiner Familie.
Sänger Samuel Rösch freut sich auf eine schöne Weihnachtszeit mit seiner Familie. Bild: Monique Weber
Fürs Kochen ist bei Max Uhlig die Mama zuständig.
Fürs Kochen ist bei Max Uhlig die Mama zuständig. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Einen Salat mit Geheimzutat gibt’s bei Intendant Moritz Gogg.
Einen Salat mit Geheimzutat gibt’s bei Intendant Moritz Gogg. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Annaberg
Pizza, Roster, Gans und Salat mit geheimer Zutat: Was bei Promis im Erzgebirge jetzt auf den Tisch kommt
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Heiligabend beginnt bei vielen die Schlemmerei bereits mittags. Bestimmte Gerichte zu Weihnachten zu kochen, ist gerade den Erzgebirgern wichtig: Aber wie halten es Prominente mit den Traditionen?

Für die Schweizer ist Fondue der Klassiker, in Österreich soll’s die Würstelsuppe sein. Würstchen mit Kartoffelsalat sind laut Insta-Statistik auch dieses Weihnachten auf Platz 1 in Deutschland. Bei gut einem Drittel der Befragten werden sie serviert. „Freie Presse“ hat vier prominente Erzgebirger nach dem Essen ihrer Wahl gefragt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
5 min.
„Meine Mutter ravt jeden weg“ - Perel spricht über DJ-Karriere zwischen Tomorrowland und Thalheim
Annegret Fiedler alias Perel in ihrer Heimatstadt Thalheim. Die Künstlerin inszeniert sich auch gern bei Instagram.
100.000 Menschen folgen Perel bei Instagram. Annegret Fiedler legt in angesagten Clubs auf und beim Tomorrowland, einem der größten Feste elektronischer Musik. „Freie Presse“ sprach mit der Thalheimerin.
Michael Urbach
25.12.2025
2 min.
Israels Regierung will eigene Waffenproduktion ausbauen
Israels Regierungschef Netanjahu will die landeseigene Rüstungsindustrie stärken. (Archivbild)
Während des Gaza-Kriegs setzten Deutschland und andere Länder ihre Rüstungsexporte an Israel zeitweise aus. Für Ministerpräsident Netanjahu ein Affront - auf den Milliardeninvestitionen folgen sollen.
24.12.2025
1 min.
FC Erzgebirge: Nächster ehemaliger Aue-Spieler folgt Pavel Dotchev
Ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Pavel Dotchev und Mitspieler Mirnes Pepic gibt es für Niko Vukancic.
Nach einem kurzen Gastspiel in der Slowakei war Ex-FCE-Abwehrspieler Niko Vukancic ohne Verein. Nun unterschrieb er bei den Spatzen, welche seit November von Ex-Aue-Coach Pavel Dotchev betreut werden.
Thomas Kaufmann
16.12.2025
2 min.
Protest aus dem Erzgebirge: Tausende unterstützen die Kultur-Petition
Kämpfen ist Moritz Gogg gewöhnt. Der Intendant kämpft um die Kulturförderung.
Ein Jahr lang sind Unterschriften für die Petition „Kultur auch in der Zukunft“ gesammelt worden. Das Datum für die symbolische Übergabe an den Landrat war bewusst gewählt.
Katrin Kablau
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
25.12.2025
3 min.
Ohne Karpfen kein Silvester: Seit mehr als 30 Jahren sorgt Michael Helmert für Fisch auf dem Tisch vieler Erzgebirger
Michael Helmert bereitet sich auf den Verkauf der Silvesterkarpfen vor.
Fisch fasziniert den Rübenauer schon seit der Kindheit. Er verarbeitet ihn oder verkauft ihn ganz wie zum Jahreswechsel. Doch er stellt auch fest, dass sich gerade bei jungen Kunden etwas verändert.
Thomas Wittig
Mehr Artikel