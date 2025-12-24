Pizza, Roster, Gans und Salat mit geheimer Zutat: Was bei Promis im Erzgebirge jetzt auf den Tisch kommt

Heiligabend beginnt bei vielen die Schlemmerei bereits mittags. Bestimmte Gerichte zu Weihnachten zu kochen, ist gerade den Erzgebirgern wichtig: Aber wie halten es Prominente mit den Traditionen?

Für die Schweizer ist Fondue der Klassiker, in Österreich soll's die Würstelsuppe sein. Würstchen mit Kartoffelsalat sind laut Insta-Statistik auch dieses Weihnachten auf Platz 1 in Deutschland. Bei gut einem Drittel der Befragten werden sie serviert. „Freie Presse" hat vier prominente Erzgebirger nach dem Essen ihrer Wahl gefragt.