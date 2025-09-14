„Plötzlich sagte die Ärztin, ach du Sch…“: Doppeltes Zwillingsglück bei Familie aus dem Erzgebirge

Die Uhligs aus Kühnhaide besuchten am Samstag das Familienzentrum Annaberg zum Zwillings- und Mehrlingstreffen. Sie hatten gleich doppelten Grund dafür.

Den Besuch beim Frauenarzt wird Katja Uhlig aus Kühnhaide nicht vergessen. Es war vor mehr als acht Jahren der Freitag vor dem Familienurlaub. Mit der Großen, Sara Marie, und ihren Zwillingen, Helena und Henry, sollte es auf Reisen gehen.