Polarlichter und Eiszauber im Erzgebirge

Nebel und Frost haben am Freitagfrüh die Landschaft im Grenzgebiet zu Tschechien verzaubert. Zuvor gab es bereits ein beeindruckendes Himmelsschauspiel.

Nebel und frostige Temperaturen haben Freitagfrüh am Erzgebirgskamm eine bizarre Eiswelt entstehen lassen. Hinter der Grenze im tschechischen Kupferberg (Měděnec) und am 910 Meter hohen Kupferhübel (Mědník) bildeten sich bis zu zwölf Zentimeter lange Nebelfrostablagerungen. Doch das aufziehende Tauwetter wird diese Eiswelt voraussichtlich...