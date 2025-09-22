Polizeiorchester Sachsen gastiert in Annaberg-Buchholz

90 Minuten Musik und Tipps gegen Betrüger gibt es am 25. September in der Silberlandhalle
Wie sich Prävention gegen Kriminalität und gute Unterhaltung für das Publikum gut miteinander verbinden lassen, das will das Polizeiorchester Sachsen am 25. September ab 14 Uhr in der Silberlandhalle in Annaberg-Buchholz zeigen. Um sich einen Platz für das kostenfreie Konzert zu sichern, können Interessierte das Telefon nutzen und unter der Nummer 03733 88 282 anrufen. Zum Konzert präsentiert das Orchester sein neues Programm. Ein Schwerpunkt des musikalischen Angebots liegt auf Kriminalitätsprävention und Informationen zu Betrugsmaschen wie dem Enkeltrick. In zwei zehnminütigen Präventionsblöcken geben laut Ankündigung erfahrene Gesprächspartner der sächsischen Polizei wertvolle Hinweise und Tipps zur Vermeidung von Straftaten und Betrug. Das Publikum auf Musikstücke der Genres Swing, Jazz, klassische Musik und Operette freuen. (reu)