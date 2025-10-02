Posse im Kreistag im Erzgebirge: Flaggen-Streit geht in die nächste Runde

Annaberg
Die Kreisräte haben erneut lange darüber debattiert, ob vor Dienstgebäuden des Landkreises Fahnen dauerhaft wehen sollten. Fünf Anträge von drei Fraktionen thematisierten einen ersten Vorstoß der AfD. Eins vorweg: Entscheidung vertagt.
Kreisrat Thomas Kunzmann wünschte der „Freien Presse“ viel Spaß bei der Aufbereitung dieser Posse. Der Fraktionschef der Freien Wähler Erzgebirge beendete mit diesen Worten eine mehr als einstündige Debatte am Mittwochabend im Kreistag. Wieder einmal ging es um die Beflaggung der Dienstgebäude des Landkreises. Wieder einmal gab es kein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.