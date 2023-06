Postwurfsendung läutet 40-jährige Chorgeschichte in Oberwiesenthal ein

Alles fing mit einer Postwurfsendung des Rates der Stadt Oberwiesenthal an. Im August 1983 landete in jedem Briefkasten in der höchstgelegenen Stadt Deutschlands ein Zettel mit der Information, dass man ein Volkskunstensemble gründen möchte und die Einwohner aufgerufen sind mitzumachen. Vom Kindergartenkind bis zum Senior waren alle...