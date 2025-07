Praxis-Übernahme im Erzgebirge geglückt: Ärztin kehrt an den Ort ihrer Kindheit zurück

Nicole Roscher hat die hausärztlich-internistische Praxis von Dr. med. Gunda Klinger in Buchholz übernommen. Warum sie nach etwa zehn Jahren im Erzgebirgsklinikum einen Neustart wagte.

Sie ist an den Ort ihrer Kindheit zurückgekehrt. Ärztin Nicole Roscher hat in Buchholz eine hausärztlich-internistische Praxis übernommen. Dort, wo sie einst Kindergartenkind war und in der Grundschule gelernt hat, behandelt sie nun Patienten. Dieser Schritt, als Medizinerin selbstständig tätig zu sein, war aber keineswegs lange geplant....