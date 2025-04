Premiere in Annaberg für einen Jungspund und sein berühmtestes Werk

Zum ersten Mal wird am Karfreitag in der Sankt Annenkirche das „Stabat mater“ von Pergolesi aufgeführt.

Premiere zur Sterbestunde Jesu am Karfreitag in Sankt Annen: Erstmalig wird 15 Uhr in der Kirche das „Stabat mater“ von Giovanni Battista Pergolesi aufgeführt. Am Montag gab es unter Leitung von Kantor Cornelius Hofmann die letzte Chor- und Orchesterprobe für das Collegium musicum und Kantorei Sankt Annen. Die Solopartien singen Annegret...