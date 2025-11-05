Preßnitztalbahner für außergewöhnliches Engagement ausgezeichnet

Die Stiftung Sächsische Schmalspurbahnen hat den Claus-Köpcke-Preis an die IG Preßnitztalbahn vergeben. Damit wird nicht nur der Wiederaufbau und Betrieb auf der Strecke zwischen Jöhstadt und Steinbach gewürdigt.

Die Interessengemeinschaft Preßnitztalbahn ist von der Stiftung Sächsische Schmalspurbahnen mit dem Claus-Köpcke-Preis ausgezeichnet worden. Gewürdigt wird allen voran der 35-jährige Einsatz für den Erhalt der sächsischen Schmalspurbahnen, insbesondere für den Wiederaufbau und den Betrieb der Preßnitztalbahn zwischen Jöhstadt und...