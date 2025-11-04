Projekt im Erzgebirge abgeschlossen: Kirchgemeindesaal feierlich eingeweiht

Am Reformationstag herrschte großer Bahnhof in Herold. Der sanierte Kirchgemeindesaal erstrahlt nach zehnmonatigem Bau in neuem Glanz. Gewerkelt wurde im Außenbereich bis zuletzt.

Mit einem kräftigen Schlag setzt Heiko Held, Vorsitzender des Kirchenvorstandes, den letzten Schlussstein ins frisch verlegte Pflaster vor dem Eingang. Pauline Wendler steckt den Schlüssel ins neue Türschloss – unter Beifall öffnet sich der Haupteingang. „Und nun kommt alle herein“, ruft Held den Gästen zu, die zur Einweihung des...