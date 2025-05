Prominenz im Erzgebirge: Ost-Rock-Sänger bei Ausstellungseröffnung in Ehrenfriedersdorf zu Gast

Mit einer Ausstellung über die Schallplatte lockt die Bergstadt während ihres Schallplatten-Jahres auf den Sauberg. Und die wartet durchaus mit Raritäten auf.

Dass in Ehrenfriedersdorf Schallplatten hergestellt wurden, wissen nicht mehr viele Menschen. Immerhin ist die Produktion schon seit Jahrzehnten eingestellt. Grund genug, diesen Teil der Geschichte wieder in den Vordergrund zu holen. Mit einem ganzen „Schallplatten-Jahr“ feiert die Bergstadt ihre Musik-Geschichte. Dazu wurde am Samstag auf dem...