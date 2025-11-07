Prominenz im Erzgebirge: Warum ein kleines Schloss nicht nur bekannte Jazz-Musiker anlockt

30 Jahre gibt es den Förderverein Schloss Schlettau. In dieser Zeit hat sich das historische Gemäuer zu einem Anziehungspunkt in Sachen Musik und Literatur entwickelt. Nun steht ein Abschied bevor.

Countertenor Jochen Kowalski, Jazz- und Bluessängerin Joy Flemming, Jazz-Legende Uschi Brüning, das Vokalensemble Amarcord, Saxophonist und Jazzmusiker Günther Fischer, Klarinettist und Klezmer-Legende Giora Feidman. Sie sind nur einige der prominenten Gäste, die in 30 Jahren im Schloss Schlettau gesungen und musiziert haben. Einer, der an...