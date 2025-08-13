„Prunk & Herrlichkeit“ im Erzgebirge: Festliche Barockmusik von Georg Friedrich Händel erklingt

Annaberg
Nach dem Barockkonzert mit dem Duo Vimaris findet in der Johanniskirche Scheibenberg eine Orgelführung statt. Ein Universitätsorganist aus Weimar erläutert nicht nur technische Raffinessen.
Ein sommerlich-abendliches Barockkonzert unter dem Titel „Prunk & Herrlichkeit“ präsentiert das Duo Vimaris am Samstag, 16. August, in der Johanniskirche Scheibenberg. Ab 19.30 Uhr erklingen Werke von Georg Friedrich Händel.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.