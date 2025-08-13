Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  „Prunk & Herrlichkeit" im Erzgebirge: Festliche Barockmusik von Georg Friedrich Händel erklingt

Mirjam und Wieland Meinhold spielen Barockmusik in der Johanniskirche in Scheibenberg.
Annaberg
„Prunk & Herrlichkeit" im Erzgebirge: Festliche Barockmusik von Georg Friedrich Händel erklingt
Von Holk Dohle
Nach dem Barockkonzert mit dem Duo Vimaris findet in der Johanniskirche Scheibenberg eine Orgelführung statt. Ein Universitätsorganist aus Weimar erläutert nicht nur technische Raffinessen.

Ein sommerlich-abendliches Barockkonzert unter dem Titel „Prunk & Herrlichkeit“ präsentiert das Duo Vimaris am Samstag, 16. August, in der Johanniskirche Scheibenberg. Ab 19.30 Uhr erklingen Werke von Georg Friedrich Händel.
