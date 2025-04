Puppenbühne zeigt in Annaberg-Buchholz „Kasper und der Goldschatz in der Mühle“

Zauberer Karfunkel und der Teufel Fitzliputzli treten am Sonntag, 23. März, ebenfalls auf.

Die Puppenbühne Jens Hellwig zeigt am Sonntag, 23. März, im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz das Stück „Kasper und der Goldschatz in der Mühle“. Das Gastspiel beginnt 10.30 Uhr. Das teilte die Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH mit. Die Geschichte handelt von einem Müller, der seine Miete an den Landgrafen nicht...