Quirlig-buntes Familientheater auf Naturbühne im Erzgebirge: Wird „Die kleine Hexe“ der neue Kassenschlager?

Fast 1000 Gäste haben am Sonntagnachmittag die Premiere von „Die kleine Hexe“ an den Greifensteinen verfolgt. Eine andere Premiere, ganz ohne viel Trara, hatte es dort bereits am Freitagabend gegeben.

Puh, Glück gehabt. Wäre die kleine Hexe nicht so aufgeregt und wütend zugleich, hätte es am Sonntagnachmittag wie aus Gießkannen regnen sollen. Sie aber zauberte versehentlich Buttermilch. Hmm, lecker! Iiieh! – Ganz egal, Maria kicherte.