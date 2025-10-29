Rarität lockt Eisenbahnfans im Erzgebirge an

Annaberg
Eine Versuchsfahrt mit einer seltenen Lokomotive hat am Mittwoch das Interesse von Eisenbahnfans geweckt. Hinter der grenzüberschreitenden Fahrt steckt ein tschechischer Großbetrieb.
Eine echte Rarität hat am Mittwoch Eisenbahnfans im Erzgebirge begeistert. Ein mit einer seltenen Lokomotive bespannter Güterzug machte sich auf dem Weg von Chemnitz ins Sehmatal. Eine als „Super-Ludmilla“ bezeichnete 4000 PS starke Dieselmaschine russischer Bauart zog 15 vierachsige Waggons bis nach Cranzahl. Dort erfolgte der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.