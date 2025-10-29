Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Cranzahl lichteten Fans die 4000 PS starke „Super-Ludmilla“ ab.
In Cranzahl lichteten Fans die 4000 PS starke „Super-Ludmilla“ ab. Bild: Christof Heyden
In Cranzahl lichteten Fans die 4000 PS starke „Super-Ludmilla“ ab.
In Cranzahl lichteten Fans die 4000 PS starke „Super-Ludmilla“ ab. Bild: Christof Heyden
Annaberg
Rarität lockt Eisenbahnfans im Erzgebirge an
Von Christof Heyden
Eine Versuchsfahrt mit einer seltenen Lokomotive hat am Mittwoch das Interesse von Eisenbahnfans geweckt. Hinter der grenzüberschreitenden Fahrt steckt ein tschechischer Großbetrieb.

Eine echte Rarität hat am Mittwoch Eisenbahnfans im Erzgebirge begeistert. Ein mit einer seltenen Lokomotive bespannter Güterzug machte sich auf dem Weg von Chemnitz ins Sehmatal. Eine als „Super-Ludmilla“ bezeichnete 4000 PS starke Dieselmaschine russischer Bauart zog 15 vierachsige Waggons bis nach Cranzahl. Dort erfolgte der...
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
4 min.
Energiewende im Erzgebirge: Ein Dorf streitet über zweites großes Solarprojekt
In der Gemeinde Sehmatal laufen derzeit Planungen für zwei große Solarprojekte. Eine Anlage soll im Ortsteil Sehma entstehen. Beide Projekte sind nicht unumstritten.
Ein Unternehmen aus Sehma will seine Energieversorgung weitgehend selbst in die Hand nehmen. Doch nicht alle im Ort finden die Idee gut – ähnlich wie beim Solarpark in Cranzahl.
Antje Flath
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
22.09.2025
4 min.
Mit Volldampf durchs Erzgebirge: Sonderzüge zum Tag der Schiene locken Hunderte Eisenbahnfans an
Nach dem Bahnhof Markersbach müssen Züge Richtung Scheibenberg eine starke Steigung bewältigen. Der Zug auf dem Viadukt fährt Richtung Schwarzenberg, der Gegenzug wartet im Bahnhof.
Auf der Erzgebirgischen Aussichtsbahn, der Preßnitztalbahn und der Fichtelbergbahn haben Besucher ein besonderes Schauspiel erlebt. Historische Sonderzüge machten das Jubiläum „200 Jahre Eisenbahn“ zu einem Fest für die Region.
Ingolf Wappler
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
Mehr Artikel