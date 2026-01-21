Restlos ausverkauft: Schlange stehen für Mundarttheater im Erzgebirge

Seit 117 Jahren wird in Crottendorf Theater gespielt. Alle Jahre wieder wissen die Akteure, mit ihren pfiffigen Inszenierungen die Zuschauer zu begeistern. Tickets gelten längst als Goldstaub.

Mit Jahresbeginn strömen Besucher wieder in Scharen ins Deutsche Haus in Crottendorf. Erneut zieht der Gasthof als Kulturtempel Generationen von Zuschauern an. Sie wollen im rappelvoll besetzten Saal ihren Erlebnisdurst nach uriger Unterhaltung stillen. Knapp zwanzigmal heißt es in dieser bis März andauernden Saison: Vorhang auf zum...