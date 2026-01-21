MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Martina Rüffer (80), Stephan Gläser (73) und Sigurd Wild (85) sind Urgesteine des Crottendorfer Ensembles.
Martina Rüffer (80), Stephan Gläser (73) und Sigurd Wild (85) sind Urgesteine des Crottendorfer Ensembles. Bild: Christof Heyden
Ein Samstag in Crottendorf. Für den Vorverkauf der Eintrittskarten stehen Menschen Schlange.
Ein Samstag in Crottendorf. Für den Vorverkauf der Eintrittskarten stehen Menschen Schlange. Bild: Conny Gläser-Rennau/Verein
Das Crottendorfer Mundarttheater bringt dieses Mal den kulinarischen Wettstreit um den Goldenen Suppenlöffel auf die Bühne.
Das Crottendorfer Mundarttheater bringt dieses Mal den kulinarischen Wettstreit um den Goldenen Suppenlöffel auf die Bühne. Bild: Christof Heyden
Martina Rüffer (80), Stephan Gläser (73) und Sigurd Wild (85) sind Urgesteine des Crottendorfer Ensembles.
Martina Rüffer (80), Stephan Gläser (73) und Sigurd Wild (85) sind Urgesteine des Crottendorfer Ensembles. Bild: Christof Heyden
Ein Samstag in Crottendorf. Für den Vorverkauf der Eintrittskarten stehen Menschen Schlange.
Ein Samstag in Crottendorf. Für den Vorverkauf der Eintrittskarten stehen Menschen Schlange. Bild: Conny Gläser-Rennau/Verein
Das Crottendorfer Mundarttheater bringt dieses Mal den kulinarischen Wettstreit um den Goldenen Suppenlöffel auf die Bühne.
Das Crottendorfer Mundarttheater bringt dieses Mal den kulinarischen Wettstreit um den Goldenen Suppenlöffel auf die Bühne. Bild: Christof Heyden
Annaberg
Restlos ausverkauft: Schlange stehen für Mundarttheater im Erzgebirge
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 117 Jahren wird in Crottendorf Theater gespielt. Alle Jahre wieder wissen die Akteure, mit ihren pfiffigen Inszenierungen die Zuschauer zu begeistern. Tickets gelten längst als Goldstaub.

Mit Jahresbeginn strömen Besucher wieder in Scharen ins Deutsche Haus in Crottendorf. Erneut zieht der Gasthof als Kulturtempel Generationen von Zuschauern an. Sie wollen im rappelvoll besetzten Saal ihren Erlebnisdurst nach uriger Unterhaltung stillen. Knapp zwanzigmal heißt es in dieser bis März andauernden Saison: Vorhang auf zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
2 min.
Exklusive Einblicke: So entstehen die Plakate für ein Mundarttheater im Erzgebirge
Grafik- und Produktdesigner Ralf Brenner kreiert die Plakate und Werbebilder für das Mundarttheater Gehringswalde.
Alle Jahre wieder bringen die Akteure des Mundarttheaters Gehringswalde die erzgebirgische Lebensart auf die Bühne. Die Werbung fürs Spektakel steuert Illustrator Ralf Brenner aus Wolkenstein bei.
Christof Heyden
15.11.2025
3 min.
Mundarttheater im Erzgebirge: Wo zwei Dorfgasthäuser um guten Geschmack streiten
Das Mundarttheater Crottendorf versammelt sich auf dem Dorfplatz der Inszenierung.
Sachsen ältestes Mundarttheater aus Crottendorf rückt einen Streit der Lokalgeschichte ins Rampenlicht: die Rivalität zwischen zwei Dorfgasthäusern um den Goldenen Kochlöffel.
Christof Heyden
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
12:50 Uhr
3 min.
Europol: Historischer Erfolg im Kampf gegen Drogenhandel
"Sowohl in Deutschland als auch in Europa sind diese Dimensionen bisher einmalig", sagte der Leiter des Zollkriminalamtes, Tino Igelmann, bei einer Pressekonferenz in Köln.
Ermittler heben einen Chemikalien-Großhandel aus. 85 Verdächtige werden festgenommen - teils auch in Deutschland.
12:50 Uhr
1 min.
Bahn schiebt 700-Tonnen-Brücke im Crimmitschauer Ortsteil Gosel auf ihren Platz: Ausbau der Sachsen-Magistrale kommt voran
Die neue Bahnbrücke im Crimmitschauer Ortsteil Gosel ist auch optisch ein Hingucker.
Die Bauarbeiten laufen noch bis Jahresende. Danach sind die Personenzüge hier mit bis zu 160 Stundenkilometern unterwegs.
Jochen Walther
Mehr Artikel