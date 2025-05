Rettung für angeschlagenen Werkzeugbauer aus dem Erzgebirge

Ein lokaler Investor übernimmt in Mildenau den kompletten Geschäftsbetrieb des Spritzgusswerkzeugherstellers A-Form. Aber welche Perspektiven gibt es für die Beschäftigten?

Der Spritzgusswerkzeughersteller A-Form aus Mildenau ist gerettet. Insolvenzverwalter Reinhard Klose von der Kanzlei Flöther & Wissing hat sich mit einem Investor auf eine Übernahme geeinigt. Die auf Insolvenzverwaltungen spezialisierte Kanzlei mit Hauptsitz in Halle an der Saale ist deutschlandweit an zehn Standorten vertreten – unter anderem...