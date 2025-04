Scheibenberg: Verbranntes Essen sorgt für Großeinsatz der Feuerwehren

Die Brandmeldeanlage einer Pflegeeinrichtung hat den Alarm ausgelöst. Kameraden setzen Elektrohochdrucklüfter ein.

Einen Feuerwehr-Großeinsatz hat am Donnerstag gegen 2 Uhr die Brandmeldeanlage in einer Pflegeeinrichtung an der Silberstraße in Scheibenberg ausgelöst. Neben den Kameraden der örtlichen Feuerwehr waren Brandbekämpfer aus Crottendorf, Elterlein, Oberscheibe, Schlettau und Markersbach ausgerückt. Die Erstinformation für sie vor Ort:...