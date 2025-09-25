Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schichtwechsel: Mirko Kretzschmar (l.) aus der Lebenshilfe-Werkstatt hat einen Tag bei Mennekes in Neudorf gearbeitet. Werkstattleiter Steffen Helbig hat ihn dort besucht.
Schichtwechsel: Mirko Kretzschmar (l.) aus der Lebenshilfe-Werkstatt hat einen Tag bei Mennekes in Neudorf gearbeitet. Werkstattleiter Steffen Helbig hat ihn dort besucht. Bild: Ronny Küttner
Schichtwechsel: Mirko Kretzschmar (l.) aus der Lebenshilfe-Werkstatt hat einen Tag bei Mennekes in Neudorf gearbeitet. Werkstattleiter Steffen Helbig hat ihn dort besucht.
Schichtwechsel: Mirko Kretzschmar (l.) aus der Lebenshilfe-Werkstatt hat einen Tag bei Mennekes in Neudorf gearbeitet. Werkstattleiter Steffen Helbig hat ihn dort besucht. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Schichtwechsel im Erzgebirge: Ein Tag mit viel Arbeit und noch mehr Dreckwäsche
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

14 Unternehmen haben sich an der Aktion der Lebenshilfe in Annaberg beteiligt, bei der für einen Tag Arbeitsplätze getauscht werden. Auch die „Freie Presse“ war dabei – bei den „Waschbären“.

Wissen Sie, wie ein elf Kilogramm fassender Container voller Schmutzwäsche aus einer Gaststätten-Küche riecht? Ich weiß es seit Donnerstag. Knapp 60 Kilogramm dreckige Schürzen und Polo-Shirts, Handtücher und eine Unmenge an Putzlappen – das ist nichts für empfindliche Nasen. Zum Glück ist meine Nase nicht empfindlich. Und die von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.09.2025
4 min.
Schwerer Brand im Erzgebirge: 30 geistig behinderte Menschen und Pfleger gerettet – Notunterkunft in Kindertagesstätte
Ein Retter bringt einen Schwerbehinderten in Sicherheit: Bei dem Brand in Annaberg-Buchholz bei der Lebenshilfe gab es glücklicherweise keine Verletzten.
Der Notruf ging 7.50 Uhr in der Rettungsleitstelle ein: Brand in einem Wohnheim der Lebenshilfe in Annaberg-Buchholz. Wie durch ein Wunder wurde offenkundig niemand verletzt.
Jan Oechsner, André März, Thomas Mehlhorn
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
26.09.2025
4 min.
„Schichtwechsel“ im Erzgebirge: Rollentausch im Arbeitsalltag bewegt etwas in den Köpfen
Schichtwechsel: Annabell Riedel (l.) und Maika Krajewski (v.) haben gut Lachen: Sie beherrschen die Bügelmaschine. Annika Renatus (hinten r.) weist Jana Leischker ein.
Am bundesweiten Aktionstag „Schichtwechsel“ hat sich auch die Werkstatt der Lebenshilfe in Schwarzenberg beteiligt. Rollentausch im Arbeitsalltag bewegt etwas in den Köpfen. Was Gäste und Gastgeber am Ende mit nach Hause nehmen.
Beate Kindt-Matuschek
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel