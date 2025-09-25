Schichtwechsel im Erzgebirge: Ein Tag mit viel Arbeit und noch mehr Dreckwäsche

Annaberg
14 Unternehmen haben sich an der Aktion der Lebenshilfe in Annaberg beteiligt, bei der für einen Tag Arbeitsplätze getauscht werden. Auch die „Freie Presse“ war dabei – bei den „Waschbären“.
Wissen Sie, wie ein elf Kilogramm fassender Container voller Schmutzwäsche aus einer Gaststätten-Küche riecht? Ich weiß es seit Donnerstag. Knapp 60 Kilogramm dreckige Schürzen und Polo-Shirts, Handtücher und eine Unmenge an Putzlappen – das ist nichts für empfindliche Nasen. Zum Glück ist meine Nase nicht empfindlich. Und die von...
