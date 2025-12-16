MENÜ
Der Busbahnhof samt angrenzendem Stadtpark gilt schon länger als Brennpunkt.
Der Busbahnhof samt angrenzendem Stadtpark gilt schon länger als Brennpunkt. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Schlägerei im Stadtpark Annaberg-Buchholz
Redakteur
Von Luisa Ederle
Nach einem Streit im Stadtpark Annaberg-Buchholz musste ein 15-Jähriger ins Krankenhaus. Die Gegend ist für Vorfälle dieser Art bekannt.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen sind im Stadtpark nahe dem Busbahnhof in Annaberg-Buchholz am Montag zwei von ihnen verletzt worden. Gegen 18.45 Uhr gerieten dort eine drei- und eine vierköpfige Gruppe in eine verbale Auseinandersetzung, die in Handgreiflichkeiten mündete. Ein 15-Jähriger wurde mehrfach geschlagen und dabei...
