Schnäppchen-Jagd im Erzgebirge: Ski-Börse lockt zahlreiche Besucher an

Annaberg
Eine Ski-Börse hat am Wochenende zahlreiche Schnäppchenjäger nach Oberwiesenthal gelockt. Zum Verkauf standen Ski-Bekleidung, Ski-Stöcke, Snowboards und einiges mehr. Was besonders gefragt war – und wo sich richtig sparen ließ.
Zahlreiche Besucher hat am Samstag die 23. Ski-Börse in Oberwiesenthal angelockt. In der Turnhalle des Gymnasiums der Eliteschule des Wintersports kamen Schnäppchenjäger auf ihre Kosten. Im Vorfeld konnten Verkäufer ihre Waren bei der Ski-Börse abgeben und mit einem Preis auszeichnen lassen. Über 2700 neuwertige Utensilien von Kleidung bis...
