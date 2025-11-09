Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Michele Scognamillo (links) und Nadja Wagler aus Chemnitz haben sich bei der Ski-Börse in Oberwiesenthal Ausrüstung für Ski-Langlauf gekauft.
Michele Scognamillo (links) und Nadja Wagler aus Chemnitz haben sich bei der Ski-Börse in Oberwiesenthal Ausrüstung für Ski-Langlauf gekauft. Bild: André März
Michele Scognamillo (links) und Nadja Wagler aus Chemnitz haben sich bei der Ski-Börse in Oberwiesenthal Ausrüstung für Ski-Langlauf gekauft.
Michele Scognamillo (links) und Nadja Wagler aus Chemnitz haben sich bei der Ski-Börse in Oberwiesenthal Ausrüstung für Ski-Langlauf gekauft. Bild: André März
Annaberg
Schnäppchen-Jagd im Erzgebirge: Ski-Börse lockt zahlreiche Besucher an
Von André März
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Ski-Börse hat am Wochenende zahlreiche Schnäppchenjäger nach Oberwiesenthal gelockt. Zum Verkauf standen Ski-Bekleidung, Ski-Stöcke, Snowboards und einiges mehr. Was besonders gefragt war – und wo sich richtig sparen ließ.

Zahlreiche Besucher hat am Samstag die 23. Ski-Börse in Oberwiesenthal angelockt. In der Turnhalle des Gymnasiums der Eliteschule des Wintersports kamen Schnäppchenjäger auf ihre Kosten. Im Vorfeld konnten Verkäufer ihre Waren bei der Ski-Börse abgeben und mit einem Preis auszeichnen lassen. Über 2700 neuwertige Utensilien von Kleidung bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
02.10.2025
4 min.
Jubiläum im Erzgebirge: Oberwiesenthaler Familie schreibt Geschichte
Der Winter und die Gäste der Jubiläumsfeier können kommen. Eckhard Gahler, der mit seinem Bruder Holm das Familienunternehmen führt, im Stammhaus an der Karlsbader Straße.
Vor 70 Jahren sind am Fichtelberg zwei Firmen entstanden. Sie arbeiten in verschiedenen Branchen und gehören doch zusammen. Der Gründer war auch als Sportler erfolgreich. Am Wochenende wird gefeiert.
Kjell Riedel
06.11.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Skibörse, Konzerte, Einkaufsnacht
Sportgeschäft-Chefin Jana Kowarik unterstützt von Beginn an den Skiflohmarkt in Oberwiesenthal. Am Sonnabend gibt es die 23. Auflage.
Am Wochenende sind im Erzgebirge wieder zahlreiche Veranstaltungen angekündigt. Was wo los ist, erklärt die „Freie Presse“ – und gibt sechs Tipps.
unseren Redakteuren
11.11.2025
4 min.
Tschüss, du treuer W 50: Geliehenes DDR-Feuerwehr-Vehikel aus dem Erzgebirge geht in Rente
Der W 50 von Jürgen Findeklee war als Leihgabe für die Freiwillige Feuerwehr in Burkhardtsdorf seit 2007 im Einsatz.
Der Besitzer des DDR-Tanklöschfahrzeuges hatte seiner Gemeinde sein Vehikel viele Jahre ausgeliehen - nun nimmt er es zurück. Warum? Und gibt es eine Freundschaft zwischen Mensch und Maschine?
Jan Oechsner
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
Mehr Artikel