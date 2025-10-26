Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
Bild: André März
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
Bild: André März
Annaberg
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Von Kjell Riedel und André März
Anhören
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.

Mit dem Sturmtief „Joshua“ hat am Sonntag in den Kammlagen des Erzgebirges der Winter schon einmal seine Visitenkarte abgegeben. So präsentierten sich am Nachmittag Carlsfeld und Oberwiesenthal in weißem Gewand. Dazu trug auch der teils heftige Schneesturm bei, der besonders auf dem Gipfel des Fichtelbergs wehte. Überrascht davon wurden...
