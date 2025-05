Schule im Erzgebirge feiert Jubiläum – und blickt schon aufs nächste Millionenprojekt

Vor 30 Jahren ist in Thum eine neue Grundschule eröffnet worden. Was aus diesem Anlass am Sonnabend geboten wird.

Während andernorts im Erzgebirge seit der Wende Schulen geschlossen und manche sogar abgerissen worden sind, wurde in Thum eine neue Grundschule gebaut. Das ist jetzt 30 Jahre her. Dieses Jubiläum soll am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr gefeiert werden – mit möglichst vielen Gästen.