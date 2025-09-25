Schwarzwasserperlen geben Konzert in Geyers Lotterhof

Lieder aus dem Erzgebirge werden am Sonntag im historischen Lotterhof in Geyer erklingen. Die Einnahmen kommen der weiteren Sanierung zugute.

Die Schwarzwasserperlen aus Bernsbach geben am Sonntag ein Benefizkonzert im historischen Lotterhof von Geyer. Der Name des Ensembles geht laut den Veranstaltern auf den Instrumentaltitel „Schwarzwasserperlen“ zurück, komponiert von Curt Herbert Richter. „Seine tiefe Liebe zur Erzgebirgsheimat teilte er mit Anton Günther, mit dem er Anfang...